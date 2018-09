Academia suedeza, care selecteaza castigatorul Premiului Nobel pentru Literatura dar care se confrunta in prezent cu un scandal de abuzuri sexuale, a publicat vineri liniile directoare pentru actualizarea statutului sau vechi de 200 de ani, informeaza vineri dpa.

Orientarile urmaresc sa contribuie la 'o interpretare moderna a statutului'' care dateaza din anul 1786, a spus academia. Un membru ar trebui sa 'evite sa critice academia sau ceilalti membri in public'', se poate citi in text. Documentul a fost aprobat acum o saptamana si se inscrie in cadrul eforturilor academiei de a se regrupa…