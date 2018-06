Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al statului american New York i-a dat in judecata joi pe presedintele Donald Trump si fundatia care ii poarta numele, cerand dizolvarea acesteia pentru ''comportament ilegal persistent'' timp de peste un deceniu, inclusiv sprijin financiar pentru campania prezidentiala…

- Statul Washington a dat in judecata Facebook Inc si Alphabet Inc, compania-mama a Google, pe care le acuza de incalcarea legii finantarii campaniilor electorale prin faptul ca nu au identificat cumparatorii de publicitate electorala, relateaza Reuters. Procurirul general al statului Washington, Bob…

- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters.

- Parintii studentului american Otto Warmbier, mort in 2017, la varsta de 22 de ani, dupa ce a fost repatriat in stare grava, au intentat joi un proces Coreei de Nord, unde acesta a fost inchis din 2016, informeaza Reuters. Procesul pe baza acuzatiilor de tortura si omucidere a fost intentat…

- Partidul Democrat american a intentat vineri o actiune in justitie impotriva Rusiei, a campaniei presedintelui Donald Trump si WikiLeaks, sustinand ca acestea au colaborat pentru a influenta alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, relateaza Reuters si dpa.Partidul Democrat sustine,…

- Procurorul special Robert Mueller are dovezi ca avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a calatorit la Praga in 2016. Cohen declarase anterior ca nu a vizitat niciodata capitala Cehiei, scrie News.ro, citand Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump a respins joi informatiile aparute in ziarul The New York Times potrivit carora intentiona sa-l concedieze pe procurorul special Robert Mueller la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters.

- Procurorul american Robert Mueller a fost autorizat in mod explicit sa ancheteze acuzatiile in sensul ca fostul sef de campanie electorala al lui Donald Trump, Paul Manafort, ar fi complotat cu Rusia pentru a incerca sa influenteze alegerile prezidentiale din 2016, releva un document al justitiei…