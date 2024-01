Stiri pe aceeasi tema

- Statul New York, care a intentat o actiune civila pentru frauda financiara impotriva fostului presedinte Donald Trump, a fiilor sai si a imperiului lor imobiliar Trump Organization, cere acum o despagubire de "370 de milioane de dolari", potrivit documentelor judiciare date publicitatii vineri.

- Fostul avocat de incredere al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, primar al New Yorkului in trecut, și-a declarat falimentul personal, dupa ce a fost condamnat de un tribunal american la plata unei despagubiri de 148 milioane de dolari pentru defaimare catre doua foste angajate electorale din Georgia.…

- O operațiune transcontinentala a Poliției impotriva criminalitații financiare online a dus la aproape 3.500 de arestari și confiscari in valoare de peste 273 de milioane de euro in 34 de țari.

- Rudy Giuliani, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost obligat vineri sa plateasca peste 148 de milioane de dolari pentru defaimarea a doi agenti electorali in timpul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza sambata AFP.

- Proprietarul thailandez al concursului Miss Universe - care a facut parte din imperiul de afaceri al fostului presedinte american Donald Trump - si-a declarat falimentul la un an dupa ce a achizitionat afacerea pentru 20 de milioane de dolari. Finantarea pentru aceasta afacere a fost obtinuta prin obligatiuni,…

- Fostul președinte american, Donald Trump, s-a prezentat, luni, in fața instanței din New York. El a depus marturie in cadrul procesului de frauda, in valoare de 250 de milioane de dolari, care i-a fost intentat de catre Procurorul General al statului New York.

- Ivanka Trump va trebui sa depuna marturie intr-un dosar de frauda in afaceri intentat impotriva tatalui și fraților ei, a decis vineri, 27 octombrie, un judecator din New York, informeaza BBC News.Anterior, ea a incercat sa evite marturia in fața instanței, argumentand ca s-a mutat din oraș și nu mai…

- Un judecator din New York l-a amendat vineri cu 5.000 de dolari pe fostul președinte american Donald Trump, dupa ce o postare denigratoare pe rețeaua de socializare despre un personal cheie al instanței care se ocupa de cazul sau de frauda civila din New York a ramas pe site-ul sau de campanie, in ciuda…