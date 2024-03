Stiri pe aceeasi tema

- S-ar putea sa fie primul semn important ca incepe sa prinda forma semnalul dat de catre majoritatea liderilor europeni care, de atat de multe ori in ultimele luni, au lansat un apel la acțiuni naționale și europene pentru izolarea cat mai eficienta a partidelor din zona extremi-drepte, eurosceptica.

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat vineri, 1 martie, ca rachetele Taurus "nu sunt ceva ce noi putem furniza in acest moment" Ucrainei, in timp ce atat partenerii sai Verzi si liberali din coalitia de guvernare, cat si opozitia crestin-democrata ii cer sa se razgandeasca si sa ofere Kievului rachete…

- Mai multe ziare germane cu notorietate, impreuna cu companii de publicitate, fundatii si asociatii, lanseaza de joi o campanie impotriva extremei drepte, care vine sa completeze manifestatiile masive din Germania impotriva formațiunilor politice extremiste, informeaza miercuri agentia DPA, preluata…

- Guvernul cancelarului german Olaf Scholz a prezentat marti o serie de masuri pentru combaterea extremei drepte, atacand in special finantarea acesteia, intr-o tara socata de dezvaluirea unei intalniri secrete care planuia expulzarea strainilor, informeaza AFP. Salutand recenta mobilizare a "sute…

- Cateva mii de oameni au iesit in strada duminica la Dresda la o contramanifestatie, in timp ce extrema dreapta comemora distrugerea orasului de catre fortele aliate la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Austria a fost la randul ei vineri scena unor manifestatii pornite din Germania si denuntand "rasismul" extremei drepte, cu o mobilizare masiva de cateva zeci de mii de persoane, comenteaza AFP, citat de Agerpres.La Viena, 35.000 de manifestanti conform politiei, 80.000 potrivit organizatorilor,…

- Lucrurile devin din ce in ce mai serioase in Germania, țara considerata in trecutul apropiat ca motor economic al UE și garanție de stabilitate, prosperitate și soliditate in ce privește perspectivele dezvoltarii unei arhitecturi comune a Uniunii Europene.