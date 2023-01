Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea Sinaia este afectata, vineri seara, de o pana totala de electricitate, in conditiile in care zona montana se afla sub Cod portocaliu de ninsoare. Conform datelor comunicate de Primaria Sinaia, activitatea spitalului din oras nu este afectata, unitatea dispunand de generatoare, scrie Agerpres.…

- Statiunea Sinaia este afectata, vineri seara, de o pana totala de electricitate, in conditiile in care zona montana se afla sub Cod portocaliu de ninsoare pana duminica, a anunțat Primaria, potrivit Agerpres. Azi, Prefectura Prahova anunța ca in urma ninsorilor de ieri 32 .000 de consumatori din județ…

- Mihailo Podoliak, consilier al lui Volodimir Zelenski, susține ca eliberarea Crimeei este doar o chestiune de timp, pentru ca rușii sunt pregatiți sa fuga, scrie BBC. „Daca vom elibera regiunile Lugansk, Donețk sau Zaporojie, atunci Crimeea va intra sub controlul total al focului Ucrainei. Nu prea ințeleg…

- Un muncitor care efectua lucrari la reteaua de canalizare din Halmeu, judetul Satu Mare, a lasat zeci de familii in bezna. In timp ce sapa cu un buldoexcavator, barbatul a rupt un cablu si a provocat o pana de curent in toata zona. Nu doar localnicii au avut de suferit. Toate TIR-urile care urmau sa…

- Frica de blackout a golit magazinele de generatoare. La Iasi, vanzatorii spun ca s-au cumparat si cate 11 generatoare deodata. Cei mai multi clienti sunt din Republica Moldova si Ucraina. In magazinele de bricolaj din Iași cu greu mai gasești un generator sau un invertor. Cetațeni din Ucraina și Republica…

- Dupa pana masiva de curent de marți, 15 noiembrie, moldovenii au luat cu asalt magazinele pentru a-și face stocuri de lumanari. In contextul cererii imense, acestea s-au scumpit cu pana la 40%. Toate localitațile din Republica Moldova au curent electric, dupa pana masiva de marți insa autoritațile spun…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu orașul Kiev in timpul intreruperilor de curent. Dupa atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, intreruperile de curent planificate și de urgența sunt implementate din…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca Raiffeisen Bank urmeaza sa restituie sumele recalculate in raport cu cele incasate cu titlu de dobanzi, in urma unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Suma totala ajunge la 19 milioane de euro.…