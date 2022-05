Stiri pe aceeasi tema

- Iți dorești sa te bucuri de aer curat și de frumusețea naturii? Iata stațiunea din Romania unde gasești „Raiul dintre munți”. In acest loc gasești poaiana unde atingi cerul. Acolo vei vedea peisaje de vis, dar puțini romani știu ca exista!

- Cu toții știm ca mulți romani nu mai merg la mare in țara noastra din cauza prețurilor care au crescut semnificativ. Ei bine, exista o stațiune unde gasești cazare cu doar 34 de lei pe noapte. Cand este valabila oferta, dar și de ce trebuie sa profiți de ea vara aceasta.

- Politic Declarație de presa / Deputat PNL Maria Stoian: “Vot final! Legea offshore merge la promulgare!” mai 19, 2022 11:15 Astazi (n.r. – miercuri, 18 mai), in Camera Deputaților, for decizional, am acordat votul final pentru legea offshore, o lege absolut necesara in actualul context geopolitic…

- Potentialul Romaniei, o tara europeana cu deschidere la Marea Neagra si marginita de Dunare, este incontestabil, iar valorificarea acestui potential depinde de strategii realiste adaptate la noile conditii geopolitice, este de parere ministrul Economiei, Florin Spataru.

- „Lucrurile au trecut din stadiul de a le vorbi, in stadiul de a le face, dovada sta proiectul de amendare a legii offshore in Parlament cat si multitudinea de pasi pe care ii vom face in domeniul energiei. (…) beneficiile din Marea Neagra le stim, doar ca s-a schimbat putin paradigma. Nu mai discutam…

- ”Incepand cu 5 mai, si turistii romani vor avea acces la croaziere dunarene internationale, operate cu o nava romaneasca – nava fluviala de croaziera MS Diana. Prima croaziera va debuta pe 5 mai, pe traseul Orsova – Veliko Gradiste – Belgrad. In total sunt programate 20 de croaziere, cu durata cuprinsa…

- Razboiul din Ucraina și mai ales blocajele impuse la Marea Neagra impiedica exportul de grau și alte cerea din Ucraina catre Europa. Majoritatea țarilor s-au reorientat rapid și acum importa din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Printr-un ordin șmecheresc, ministrul PSD al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a girat ”opera” de braconaj comercial pusa pe apa anul trecut de fostul ministru PNL, Adrian Oros, atat in Delta Dunarii cat și in Marea Neagra și pe toate apele din țara noastra. Modificari secrete pentru… braconaj Fostul…