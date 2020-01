Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inchiriat un avion pentru a-si evacua cetatenii si personalul diplomatic din Wuhan, locul descoperirii coronavirusului care a provocat moartea a 41 de persoane pana acum, informeaza „Wall Street Journal“, preluat de Reuters.

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia primului spital pentru pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Lucrarile de constructie urmeaza sa se incheie la data de 3 februarie. Focarul de coronavirus a provocat pana in prezent 41 de decese si a infectat peste 1.300 de persoane…

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters. Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta…

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters.Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta diplomati…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 2%, din cauza ingrijorarilor ca raspandirea coronavirusului din China ar putea reduce cererea de titei, daca va afecta cresterea economica, dar pierderile au fost limitate de scaderea stocurilor din Statele Unite, transmite Reuters, informeaza

- Au fost luate masuri fara precedent in orasul chinezesc Wuhan, acolo unde, va reamintim, a fost depistat, prima oara, un nou virus periculos si care, va spuneam si ieri, s-a raspandit in mai multe tari din Asia si chiar in Statele Unite.

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan, a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- China vrea sa lucreze la o ințelegere comerciala inițiala cu Statele Unite și incearca sa evite intensificarea conflictului, a declarat vineri președintele chinez Xi Jinping, relateaza site-ul agenției Reuters.Economiștii au avertizat anterior ca prelungirea conflictului intre doua cele mai…