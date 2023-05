Stiri pe aceeasi tema

- Statele bogate si industrializate din grupul G7 le datoreaza celor mai sarace tari in jur de 13 trilioane de dolari ca ajutor pentru dezvoltare neplatit, precum si ca sprijin in lupta impotriva schimbarilor climatice, potrivit estimarilor organizatiei umanitare Oxfam, transmite dpa. CITESTE SI Dana…

- Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a scazut cu 11- in perioada aprilie 2022 - martie 2023, la 30,86 trilioane dolari, fiind prima scadere semnificativa din 2009, arata analiza globala PwC "Top 100 companii conform capitalizarii de piata". "Valoarea de piata a celor mai…

- Compania energetica de stat din Ucraina, Naftogaz, a anuntat joi ca un tribunal de arbitraj de la Haga ar fi condamnat Moscova la plata unor despagubiri in valoare de cinci miliarde de dolari, pentru activele Naftogaz pe care le-a expropriat in mod ilegal cu prilejul anexarii Peninsulei Crimeea in 2014,…

- Laudata decarbonizare și isteria climatica au crescut intr-o era a banilor ușori, a ratelor dobanzilor aproape de zero și a inflației scazute. Capitaliștii de risc, dezvoltatorii de proiecte și guvernele se confrunta astazi cu o situație foarte diferita. Rata Rezervei Federale a SUA a ajuns la 4,65%,…

- Decizia surprinzatoare a OPEC si aliatilor sai, reuniti in cadrul OPEC+, de a reduce productia de petrol a dus la cresterea preturilor acestuia, iar analistii spun ca importatori precum India, Japonia si Coreea de Sud vor simti cel mai mare impact daca preturile vor atinge 100 de dolari pe baril, asa…

- ”Pe masura ce companiile sunt tot mai dependente de tehnologie in contextul digitalizarii accelerate incepute in pandemie, iar metodele folosite de infractorii cibernetici tot mai sofisticare, necesitatea de a creste securitatea si de a adresa rapid atacurile cibernetice dev ine tot mai presanta.…

- Danemarca, un important furnizor de ajutor international, a calificat marti drept o "rusine absoluta" esecul tarilor dezvoltate de a-si indeplini angajamentele privind finantarea celor mai sarace tari afectate de schimbarile climatice, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Avuții lumii și-au vazut averea diminuata cu 10%, deoarece portofoliile lor de investiții sunt afectate de creșterea ratelor dobanzilor, de consecințele razboiului din Ucraina și de inflație, arata un studiu realizat de compania de consultanța Knight Frank. Cu toate acestea, 2023 va fi un an cu tendințe…