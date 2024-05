Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Marcel Bolos, Ministerul Finantelor a efectuat toate procedurile necesare pentru a asigura ca toti cei 4,74 milioane pensionari din Romania isi vor primi banii in avans, inainte de Paste. ”Sunt aproximativ 10 miliarde lei, din care 8,2 miliarde lei deschideri de credite bugetare operate…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj, atat partenerilor politici și de guvernare cat și alegatorilor, prin care le spune ca soluția politica pentru Romania in urmatorii ani este o alianța PSD-PNL. „Daca se va ajunge la un acord politic este posibil și acest scenariu (candidat comun la prezidențiale…

- Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania a decis sa declanșeze conflictul colectiv de munca sub forma unei greve generale incepand de luni, 1 aprilie. Compania de stat Poșta Romana a catalogat conflictul de munca drept artificial și a dat asigurari celor doua milioane de pensionari ca nu vor fi…

- Autoritațile din Romania au anunțat modificari semnificative in procesul de plata a facturilor, cu perspectivele unui beneficiu considerabil. Poșta Romana se pregatește sa transforme modul in care oamenii iși achita facturile, prin introducerea opțiunii de plata cu cardul direct la domiciliu, la momentul…

- Cine credea ca viața este foarte grea in Romania, se pare ca sunt țari in care traiul este și mai dificil. Un roman care s-a mutat in Canada a dezvaluit de ce sume are nevoie pentru a supraviețui. Aflam de la barbat ca are nevoie de 3.000 de dolari doar pentru chirie. Cat de scumpa […] The post „Nu…

- Programul Effect Creator Rewards este acum disponibil in 33 de noi tari, pe langa cele in care putea fi folosit si pana acum, printre acestea numarandu-se si Romania, relateaza Ziare.com.Acest program permite creatorilor de continut sa castige bani de pe urma efectelor de realitate augmentata pe care…

- Hackerii s-au imbogațit in 2023! Actorii ransomware și-au intensificat operațiunile, vizand instituții de inalt profil și infrastructura critica, inclusiv spitale, școli și agenții guvernamentale, instituțiile din Romania fiind, de asemenea, printre victime. Au avut loc și atacuri majore de tip ransomware…

- Profitul grupului petrolier ungar MOL a scazut chiar inainte de a fi impozitat! Cum s-a intamplat acest lucru? Ei bine, compania a venit cu explicații, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Așadar, grupul petrolier ungar MOL a emis un comunicat oficial in care a explicat cum a scazut profitul…