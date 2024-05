Stiri pe aceeasi tema

- Patru minori pe cale sa fie scoși din țara fara documente legale au fost identificați prin intermediul aplicatiei eDac, devenita functionala odata cu intrarea Romaniei cu granitele maritime si terestre in Spatiul Schengen, anunța Politia de Frontiera. De asemenea, mai multi cetateni straini din state…

- Peste 33.000 de persoane verificate in aplicația eDAC in ultima saptamana. Ultima descoperire – o mașina in valoare de 27.000 euro De la integrarea in Spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, polițiștii de frontiera au efectuat 53.624 de verificari in aplicația eDAC, peste 33.000 doar in…

- Peste 33.000 de persoane verificate in aplicatia eDAC in ultima saptamana. Ultima descoperire o masina in valoare de 27.000 euroDe la integrarea in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime, politistii de frontiera au efectuat 53.624 de verificari in aplicatia eDAC, peste 33.000 doar in ultima…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne au intreprins ample activitați de informare și pregatire a primilor pasageri care au calatorit intre statele membre Schengen. Reprezentanții Poliției de Frontiera, Centrului Regional Impotriva Traficului de Persoane, Serviciului pentru Imigrari al Județului…

- Incepand de astazi, Romania este membra a spațiului Schengen, aerian și maritim. Astfel, pasagerii primelor zboruri care au venit din spațiul Schengen și au aterizat pe Aeroportul „Henri Coanda”, nu au mai stat la ghișeele Poliției de Frontiera și au mers direct sa iși ridice bagajul. Poliția de Frontiera…

- ”Revenim asupra informarii transmise la 1 martie a.c., privind capacitatea de procesare redusa la punctele de control de frontiera de la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti. Astfel, portile automate de control de frontiera (ABC – Automatic Border Control) de pe fluxul de plecari internationale…

- Inspectorul general al Politiei de Frontiera, Cornel Laurian Stoica a prezentat conditiile in care cetatenii romani vor calatori spre tari din Spatiul Schengen incepand din... The post Intrarea Romaniei in Spatiul Schengen: Poliția de Frontiera spune ce se va intampla dupa 31 martie și care sunt conditiile…

- Intrarea Romaniei in Spatiul Schengen maritim si aerian: Poliția de Frontiera spune ce se va intampla dupa 31 martie - Conditii de calatorie pentru minoriInspectorul general al Politiei de Frontiera, Cornel Laurian Stoica a prezentat conditiile in care cetatenii romani vor calatori spre tari din…