Startup-ul care vrea sa detecteze seisme din timp. Sistemul functioneaza momentan in Mexic si SUA

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in Vrancea, la ora 03:26. Seismul s-a resimțit puternic in Vrancea, dar și in mai multe zone din țara, inclusiv in Capitala. Cutremurul produs in aceasta dimineața este cel mai mare din acest an. Seismul, estimat inițial…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine proiectul lansat de Ministerul Sanatatii prin care se permite accesul la programele nationale de sanatate si pentru spitalele private. "Serviciile medicale trebuie asigurate de stat, toate, dar in Romania avem si un sistem privat care functioneaza la…

- Cutremurul s-a produs la o distanța de 139 km sud-est de capitala Honiara. Potrivit Centrului Seismologic European, seismul a avut loc la o adancime de 48 km.Momentan, nu se cunosc date privind eventuale pagube sau pierderi de vieți omenești.

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter care s-a produs aseara in estul Turciei, la orele 17:55 GMT, a provocat pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale. Igor Dodon le-a exprimat condoleanțe președintelui și poporului turc.

- Patru cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,4 si 3 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata in zona seismica Vrancea, cel mai puternic avand loc la ora 00:04, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Astfel, la scurt timp…

- Un seism cu magnitudinea 6,4, urmat de replici puternice, s-a produs marti dimineata in Puerto Rico, provocand moartea a cel putin unei persoane, intreruperi de electricitate si pagube materiale semnificative, au anuntat autoritatile si mass-media locale, relateaza Reuters. Un barbat de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform sursei citate, seismul s-a produs la adancimea de 113 kilometri. Cutremurul…

- O companie din Israel a anuntat, in premiera, la Bucuresti, ca a dezvoltat un sistem capabil sa detecteze seismele cu magnitudini mai mari de 4,5 Richter cu 4 sau chiar 8 ore inainte de producerea acestora.