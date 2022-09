Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a XXVIII-a a expo ”RIVULUS DOMINARUM” se va desfașura in acest sfarșit de saptamana in Sala Sporturilor ”Lascar Pana” din municipiul Baia Mare. Expoziția de bunuri de larg consum va reuni peste 50 de expozanți din țara și strainatate, din diferite domenii de activitate. In cadrul ”RIVULUS DOMINARUM”…

- ”Un programator din Romania care lucreaza in regim self-employed poate castiga de la 10 la 125 de dolari pe ora, in functie de nivelul de experienta, de la Junior la Tech Lead, si a specializarii, pana la 10.000 de dolari lunar, mai mult decat poate castiga un programator angajat, conform calculatorului…

- Datele statistice arata tendința de creștere a producerii tehnologiilor curate, iar adoptarea acestora in mare parte depinde de impactul pozitiv asupra mediului. Tot mai multe instituții publice și private cauta in mod activ sa reduca costurile, potențialul risc juridic și reputațional prin imbunatațirea…

- INCEPE… Supercupa județului, Rapid Brodoc – CSM Vaslui, deschide noul sezon fotbalistic județean. Duelul dintre campioana Ligii 4 și caștigatoarea fazei județene a Cupei Romaniei se va disputa miercuri, 7 septembrie, de la ora 17:00, locul de desfașurare urmand a fi decis intre Vaslui și Banca. Ediția…

- Ediția a patra a Cursei Intercontinentale Bosfor a avut loc la Istanbul. La cursa care leaga Europa și Asia au participat 2.400 de inotatori din 50 de țari. Acesta este cel mai prestigios turneu in apa deschisa. Organizatorul este Comitetul Olimpic Turc. Distanța este de 6,5 kilometri. {{634371}}Cei…

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița, celebra prin declarațiile stangace s-a intalnit, marți, cu participanții la cea de-a zecea ediție a Programului „Diaspora. Origini. Reveniri/DOR”. Premierul a vorbit cu tinerii despre importanța menținerii, in pofida distanței, a unei legaturi stranse cu Moldova. „Avem…

- ANSA și Asociația Naționala a Apicultorilor din Moldova au dat start pilotarii unei aplicații pentru protecția albinelor. Inițial, acest lucru se va intampla in raionul Ialoveni, iar ulterior, proiectul va fi implementat la scara larga.

- I.S. „Calea Ferata din Moldova" anunta desfasurarea a trei licitații „cu strigare”, privind comercializarea deșeurilor de metale feroase (vagoane de calatori, axe și perechi de osii cu roți care reprezinta cea mai scumpa categorie de fier vechi și este acceptata in mod similar cu categoriile corespunzatoare…