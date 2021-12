Starea drumurilor din judetul Iasi este monitorizata de autoritati Conducerile Consiliului Județean și Instituției Prefectului județului Iași s-au deplasat astazi pe mai multe tronsoane de drum județean și la baza de deszapezire din Tg. Frumos. “ Gestionarea circulației rutiere pe drumurile județene este prioritara, odata cu racirea vremii și apariția ninsorilor și poleiului. Am vrut sa ne asiguram la fața locului ca bazele sunt complet operaționale, iar intreaga activitate de deszapezire se poate desfașura in condiții bune, astfel incat șoferii sa circule in siguranța”, a declarat președintele Consiliului Județean Costel Alexe. “Am fost impreuna cu echipa de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

