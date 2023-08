Starea de spirit în rândul companiilor germane s-a deteriorat peste aşteptări în august Institutul Ifo a declarat vineri ca indicele sau referitor la climatul de afaceri a fost de 85,7, in scadere de la 87,4 in iulie. Analistii chestionati de Reuters estimasera o valoare de 86,7 pentru august. Evaluarile situatiei actuale au scazut la cel mai redus nivel din august 2020, iar asteptarile companiilor pentru urmatoarele sase luni au fost, de asemenea, din ce in ce mai pesimiste. ”Economia germana nu a iesit inca din padure”, a spus presedintele Ifo, Clemens Fuest. Trasa in jos de inflatia ridicata si de costurile de finantare si de o scadere a exporturilor care a lovit puternic sectorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

