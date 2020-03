Stare de urgență: Rezidenţii îşi întrerup stagiile şi și sunt incluși în gărzi la spitale Rezidenții iși intrerup stagiile de pregatire și vor fi incluși de miercuri in turele și garzile din secțiile a caror specialitate o urmeaza sau vor fi repartizarii la Serviciile Județene de Ambulanța, la unitațile de primiri urgențe, la camerele de garda sau secțiile de spital, in funcție de necesitați, potrivit hotnews. De asemenea, in fiecare centru universitar vor fi recrutați studenți, incepand cu cei din anul patru, pe baza de voluntariat, pentru a sprijini activitațile din camerele de garda. Acesta este una dintre noile masuri anunțate marți seara de catre autoritați, in contextul in care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela și secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, au anunțat masurile pe care toți romanii vor trebui sa le respecte in perioada urmatoare in contextul starii de urgența decretata pe teritoriul in vederea combaterii extinderii infecțiilor cu CoVid-19. Se suspenda activitatea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, face, la aceasta ora, un nou anunț despre masurile de urgența impuse in Romania, in condițiile decretarii starii de urgența. Declarații vor face și șeful DSU, Raed Arafat, și secretarul de stat Bogdan Despescu. Iata principalele declaratii: Marcel Vela Arafat si Despescu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat susțin o declaratie de presa la sediul MAI. Ministrul de Interne a anunțat ca se inchid restaurantele și barurile. Marcel Vela: -Se suspenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare și bauturilor…

- Iata principalele declaratii:Marcel VelaArafat si Despescu fac parte din grupul de decizii la nivelul MAI, cel care decide si propune masurile pe care le vom lua.Am decis sa propunem CNSU evaluarea unor masuri, astfel incat am emis ordin de comandant, ordin al ministrului MAI sau ordonanta militara.Decizii:Se…

- Implementarea starii de urgența in Romania pare sa fi inceput deja! In ziua in care președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, incepand de luni, va decreta starea de urgența, șeful DSU, Raed Arafat, a semnat o dispoziție importanta. Conform acesteia, oamenii instalați de premierul Ludovic Orban și…

- (foto: Pexels) Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a decis, luni, inchiderea tuturor școlilor din Romania incepand de miercuri, 11 martie, pana in 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a masurii in funcție de evoluția evenimentelor. Ludovic Orban a transmis ca este o masura…

- Autoritațile au adoptat o hotarare legata de scenariile privind evolutia și intervenția in cazul infectiei cu noul coronavirus in Romania, unde pana la acest moment au fost confirmate șase cazuri de imbolnavire. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat ca primul scenariu…

- Marcel Vela susține luni, la ora 10, o declarație de presa la sediul Ministerului de Interne. E de așteptat ca ministrul de Interne sa dea detalii despre auditul pe care l-a cerut la nivelul tuturor structurilor MAI, inclusiv la Departamentul pentru Situați de Urgența, condus de Raed Arafat.In timpul…