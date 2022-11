Stiri pe aceeasi tema

Oficialii ucraineni spun ca este dificil sa ia legatura cu civilii din orasul Herson, care a ramas deconectat de la internet, in timp ce fortele rusesti se retrag pe malul opus al fluviului Nipru, relateaza CNN, informeaza News.ro.

O stare de asediu permanenta va fi in vigoare in Herson, a declarat adjunctul șefului administrației regionale din Herson, Kirilo Stremousov.

Autoritatile instalate de Rusia in regiunea ucraineana anexata Herson au declarat ca aproximativ 15.000 de persoane au fost evacuate in contextul unui avans al fortelor ucrainene, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Autoritațile galațene anunța ca un spital va fi construit la Tecuci. Acesta va avea dotari moderne și va inlocui spitalul municipal care va fi demolat, informeaza Mediafax.

Chiar daca pare greu de crezut, oficialii pro-rusi au recunoscut ca fortele guvernamentale ucrainene au obtinut castiguri teritoriale semnificative in ultimele doua zile, in regiunea Herson din sudul Ucrainei, informeaza RADOR.

Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat duminica ca fortele ucrainene au eliberat localitatile Arhanhelske si Miroliubivka din regiunea Herson, informeaza Reuters.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica, ca forțele ucrainene au eliberat micile așezari Arkhanhelske și Miroliubivka, din regiunea Herson, relateaza RADOR.

Autoritatile pro-ruse din regiunile ucrainene Zaporojie, Herson si Lugansk au revendicat victoria la referendumurile de anexare organizate de Rusia si denuntate la scara larga de Kiev si tarile occidentale, relateaza AFP.