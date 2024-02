Stiri pe aceeasi tema

- Invitați in platoul Star Matinal, membrii trupei Proconsul, una dintre cele mai iubite formații de pop-rock din Romania, au anunțat ca implinesc 25 de ani de cariera. Trupa va susține un concert aniversar pe 7 martie la Sala Palatului.

- Antract, una dintre cele mai logevive titulaturi ale rock-ului romanesc, se aniverseaza la patru decenii de prodigioasa activitate, printr-o gala muzicala extraordinara. Admirabil, concertul va avea loc nu in Capitala și in Rm. Valcea, orașul unde s-a nascut și conturat productiva poveste muzicala Antract…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Bella Santiago și soțul ei, Ionuț, au marturisit care este secretul fericirii lor. Cei doi au oferit un interviu emoționant și au vorbit deschis despre viața lor. Iata ce declarații au facut artista și partenerul ei de viața!

- Alina Eremia a dezvaluit ce a invațat de la logodnicul ei. Vedeta a recunoscut ca Edy Barbu a ajutat-o mult de-a lungul timpului. Ce a marturisit celebra cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Laura Giurcanu a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre regulile pe care le-a stabilit cu Sanziana Negru inainte de a participa la America Express, dar și ce a invațat in urma experienței avute. Iata declarațiile facute de celebra…

- Bogdan Vladau a dezvaluit cum și-a inceput calatoria spirituala. Soțul Ginei Chirila merge peste tot in lume și se bucura de experiențe inedite. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dan Bittman nu are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind unul dintre cei mai mari artiști ai Romaniei. Solistul trupei Holograf se bucura de un succes fulminant in industria muzicala, cu o cariera de mai bine de trei decenii in muzica. Deși cantarețul a preferat sa-și țina viața privata departe…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Alessia și fiul ei, Alvin, au oferit un interviu emoționant. Artista a vorbit despre cat este de stricta cu baiatul ei. Iata ce declarații au facut cei doi!