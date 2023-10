Stiri pe aceeasi tema

- Realitatea PLUS cauta reporteri/redactori Realitatea PLUS, prima televiziune de știri din Romania, angajeaza jurnaliști!Cu sau fara experiența, daca te atrage televiziunea și vrei sa lucrezi intr-un mediu dinamic, prietenos și care sa te ajute sa avansezi in cariera, te așteptam sa ne dai un mesaj…

- Ema Karter a stat departe de lumina reflectoarelor in ultima perioada, și asta pentru ca, blondina s-a confruntat cu serioase probleme familiare. Copleșita de griji și angajamente, actrița a clacat. Tatal vedetei a fost la un pas sa iși piarda viața.

- La 67 de ani, Florin Calinescu s-a hotarat sa iși ia la revedere de la agitația și poluarea orașului, așa ca s-a mutat la țara! Vedeta locuiește acum in comuna Babana, din județul Argeș, unde a reușit sa iși puna pe picioare o mica ferma, in casa parinteasca, noteaza click.ro. Acum, fanii sai pot vedea…

- Doua zile de muzica energica, concerte și activari i-au electrizat pe spectatorii care au participat la festivalul Summer in the City care a avut loc in incinta Romexpo. Zeci de mii de fani ai muzicii de calitate au venit intr-un numar mare in cele doua zile ale festivalului sa il revada la București,…

- Inca din luna ianuarie a acestui an, Elena Basescu și-a facut din nou apariția in lumina reflectoarelor, dupa o vreme in care a pus cariera pe loc secund. De aceasta data, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a inceput sa lucreze intr-o redacție de presa, iar de curand a aparut pe micul…

- Adi Cristescu este unul dintre cei mai apreciați producatori muzicali. A compus piese pentru nume mari din lumea artiștilor, devenind hituri. Cel mai de succes proiect al sau a fost melodia "Colț de suflet", in colaborare cu Andra Maruța. Artistul a explicat cu ce s-a ocupat in perioada in care a disparut…

- Chindia Targoviște va incepe noua ediție a Ligii a 2-a pe teren propriu, la lumina reflectoarelor! Potrivit programarii facute de FRF, duelul dintre Chindia și CSA Steaua București, ce va conta pentru prima etapa a campionatului, se va juca in nocturna, pe arena ”Eugen Popescu”, de la ora 21.00, marți,…

- Ruby și-a luat pe nepregatite fanii, cand a facut publice imagini uluitoare pe Instagram. Puțini se așteptau sa fie martori la o astfel de transformare a cantareței. Daca pe vremuri era cunoscuta (și) pentru trupul sau tonifiat, lucrat la sala, astazi se pare ca exercițiile de fitness sunt de domeniul…