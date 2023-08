Stiri pe aceeasi tema

- Tot timpul a fost un tanar asumat, iar tot ceea ce a facut nu a ascuns. Recent, WRS, reprezentatul Romaniei la Eurovision 2022, a recunoscut ca se afla intr-o relație cu un baiat. Cei doi chiar s-au afișat și impreuna pe rețelele de socializare și cantarețul a recunoscut ca este fericit. Avem primele…

- Zi speciala pentru Like Creața și iubitul ei. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor astazi, iar vedeta a impartașit primele imagini cu fanii. Influencerița radiaza de fericire alaturi de barbatul pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor.

- Andreea Balan, in varsta de 39 de ani, a publicat pe contul de Instagram, noi imagini in care apare alaturi de Victor Vlad Cornea, iubitul ei. Se pare ca artista și-a gasit in sfarșit fericirea alaturi de alt barbat, dupa divorțul de George Burcea.In noile imagini de pe Instagram, Andreea și iubitul…

- Este vestea momentului in showbiz-ul internațional! Nicole Scherzinger a fost ceruta in casatorie! Frumoasa cantareața și Thom Evans s-au logodit in urma cu doar o zi. Cei doi indragostiți au facut un pas important in relație. Iata primele imagini cu artista și iubitul ei, dupa ce s-au logodit!

- Andreea Balan și Victor Vlad Cornea sunt impreuna de puțin timp, insa artista pare mai fericita ca niciodata alaturi de tanarul jucator de tenis. Cantareața și-a asumat relația și a postat primele imagini cu iubitul ei.Andreea Balan, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, pare sa fi gasit…

- Andreea Balan e mai iubita și mai fericita ca niciodata, dupa cum chiar ea declara. Astazi, artista iși sarbatorește ziua de naștere și, cu aceasta ocazie speciala, s-a gandit sa impartașeasca și fanilor ei primele imagini in care apare in brațele iubitului ei, Victor Cornea. Ce mesaj emoționant a transmis…

- Au trecut deja cateva saptamani bune de cand Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au apucat de renovarea casei in care urmeaza sa se mute in viitorul apropiat. Artista a facut publice primele imagini din noua locuința a celor doi și a dezvaluit in privința caror obiecte nu reușește sa se puna de…

- Cristina Vasiu și iubitul sau sunt impreuna de aproximativ un an și jumatate, iar astazi, partenerul sau a reușit sa o surprinda pe artista, asta pentru ca a cerut-o in casatorie. Cantareața nu a banuit nimic, iar momentul a fost așa cum și-au dorit cei doi.