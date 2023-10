Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa, eroul puștilor, a fost prins, vineri, in jurul orei 21:15, in Domnești, conducand un Lamborghini sub influența unor substanțe psihoactive.Artistul extrem de vocal pe rețelele sociale nu a scos niciun cuvant despre acest caz. ”Viața merge mai departe, iar Dorian o sa știe sa-și „repare…

- Crește alarmant numarul vedetelor surprinse de oamenii legii, la volan, sub influența substanțelor interzise. Vineri seara, și Dorian Popa, actor, dar și influencer de top, cu peste 2 milioane de urmaritori, a dat de necaz. Iata ce spune Elena Merișoreanu despre situația lui Dorian Popa, cu care a legat…

- Adriana Bahmuțeanu a rabufnit pe contul ei personal de Instagram, dupa ce Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Adriana Bahmuțeanu i-a adresat cuvinte dure și susține ca vlogger-ul influențeaza mulți tineri, dar și ca a participat la mai multe campanii de prevenire a drogurilor, astfel ca nu trebuia…

- Celebrul vlogger și cantareț, Dorian Popa, ar fi fost prins drogat la volan, seara trecuta, de catre polițiștii din Domnești. Iubita lui a avut o reacție total neașteptata, dupa ce susține ca ar fi aflat de la jurnaliști vestea ca artistul a condus sub influența canabisului.

- Vedeta internetului, influencer și idolul adolescenților, Dorian Popa a fost surprins in trafic, pe raza comunei Domnești din vecinatatea Capitalei, conducand in chiloți și sub influența canabisului. Așa a fost dus la INML , dupa ce a fost testat cu DrugTest, pentru recoltarea de probe biologice, in…

- Reporterii Spynews.ro au obținut prima reacție, in exclusivitate, a Claudiei Iosif, iubita lui Dorian Popa, dupa ce artistul ar fi fost prins drogat la volan seara trecuta. De altfel, ea a aflat chiar de la noi știrea momentului. Șocata, Babs susține ca nu știa nimic și ca a vorbit cu Dorian in aceasta…

