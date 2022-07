Stiri pe aceeasi tema

- Stand-up Revolution, 30 iulie 2022: A fost o seara a battle-urilor, in goana concurenților spre marea finala. Și, dupa cum era de așteptat, glumele nu doar ca au fost inteligente și memorabile, ci chiar incendiare. Au demonstrat-o cat se poate de clar Ioana Luiza și Olga Camacho. The post Stand-up Revolution:…

- Rezultatele ultimei runde de voturi pentru parlamentari in cadrul alegerilor pentru conducerea Partidului Conservator au fost anunțate de președintele Sir Graham Brady. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Novak Djokovic (35 de ani, locul 3 ATP) - Nick Kyrgios (27 de ani, locul 40 ATP) e finala de la Wimbledon 2022. Duelul va incepe la 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport 2. Novak Djokovic - Nick Kyrgios, finala Wimbledon 2022, LIVE de la 16:00 Novak Djokovic revine intr-o finala…

- Marea finala a sezonului 17 Te cunosc de undeva!, care va fi difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1 vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatorii transforming show-ului. Dupa ce Andreea Balan a anunțat in cadrul semifinalei ca este ultima ei jurizare din acest sezon, artista plecand…

- Mahmoud Chaher a venit din Siria in Romania in urma cu cațiva ani și pare ca s-a intergrat foarte bine in peisajul autohton. Ce asemanari, dar și diferențe a gasit intre cele doua țari.

- Marea finala a sezonului cu numarul 12 al show-ului Romanii au talent, de la ProTV, va avea loc vineri seara, in 27 mai. In lupta pentru marele premiu, de 120.000 de euro, au ramas 11 concurenți. Care numara orele pana la startul marii finale de la Romanii au talent. Cine sunt finaliștii X-Treme Brothers,…

- Duminica, 15 mai, sunt programate partidele din semifinalele Campionatului National de rugby-juniori U19. Pentru iubitorii sportului cu balonul oval din Constanta, atractia maxima o reprezinta duelul dintre echipa Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” si cea a Clubului Sportiv Scolar Gura Humorului,…

- „Stand-up Revolution”, emisiunea așteptata de toți iubitorii de stand-up, intra in grila Antena 1 de luna aceasta. Teo, Vio, Costel și Dan Badea ii așteapta pe telespectatori la un nou show plin de umor. Prima emisiune televizata de stand-up din Romania iși face debutul in grila Antenei 1 in aceasta…