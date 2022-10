Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Federatiei Romane de Rugby a votat, miercuri, in unanimitate, pentru preluarea stadionului Arcul de Triumf in folosinta gratuita pentru 49 de ani. Ministrul Sportului, Carol-Eduard Novak, a precizat ca, deocamdata, stadionul Arcul de Triumf va ramane exclusiv al rugby-ului. Presedintele…

- Miercuri, 5 octombrie, la București, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Federației Romane de Rugby, in cadrul careia a fost votata in unanimitate primirea in folosința gratuita pentru 49 de ani a stadionului „Arcul de Triumf”. Dintre cei 126 de membri afiliați, dintre care 99 cu drept de vot,…

- Stadionul Arcul de Triumf din Capitala ar urma sa fie trecut in administrarea gratuita a Federatiei Romane de Rugby, fara a fi luate in calcul si celelalte obiective din cadrul complexului sportiv, dupa votul din Adunarea Generala a FRR de miercuri, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ministrul Sportului,…

- Duminica, 2 octombrie, echipa de oina senioare a CS Dacia Mioveni 2012 va concura pe Stadionul Național „Arcul de Triumf” din București la ”Cupa Federației – 90 de ani”. Federația Romana de Oina, aflata sub Inaltul Patronaj al Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei organizeaza aceasta competiție…

- Nationala de rugby a Romaniei va disputa in luna noiembrie 3 meciuri test Foto: Arhiva/site FRR. Echipa nationala de rugby a României va disputa trei meciuri test cu Chile, Uruguay si Samoa în luna noiembrie, toate urmând sa se dispute pe Stadionul Arcul de Triumf din București,…

- Un nou regal oinistic pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Federatia Romana de Oina, aflata sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei, organizeaza Cupa Federatiei - 90 de ani, atat la feminin cat si la masculin. Intrecerile Cupei Federatiei - 90 de ani sunt organizate…

- Victimele care solicitata ordin de protecție impotriva agresorilor vor fi protejate, incepand cu data de 1 octombrie, cand vor intra in vigoare dispozitivele de monitorizare electronica. Unul dintre primele județe in care vor fi folosite aceste dispozitive este Iași, alaturi de Mureș, Vrancea și municipiul…