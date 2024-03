Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu a depus, miercuri, in numele partidului, o solicitare la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS) pentru a putea vedea contractul in baza caruia se fac lucrari de renovare de milioane de euro la vila din Bulevardul Aviatorilor nr.…

- G4media.ro a intrat in posesia unui document care arata ca lucrarile de 9 milioane de euro pentru renovarea unei cladiri de pe Bd. Aviatorilor nr. 86 din București au fost secretizate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS). Cu circa un an mai devreme, același imobil…

- ”Nu cred ca trebuie sa anticipam acum si sa speculam ca domnul presedinte se va muta de la Sibiu la Bucuresti doar pentru ca are dreptul la o casa”, a afirmat Nicolae Ciuca, intr-o emisiune TV, citat de news.ro.”Nu am niciun fel de date si de aceea nu as vrea sa speculez. Ceea ce va pot spune cu adevarat…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a declarat, ca fostul sediu al PNL si ALDE de pe Bulevardul Aviatorilor 86, care se renoveaza cu peste 7 milioane de euro, „face parte dintr-o zona construita protejata”, iar el a semnat autorizatia dupa ce a verificat ca lucrarile sunt exclusiv interioare.„Aceasta cladire…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 28 februarie, inaintea ședinței de guvern, ca nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis despre vila Bulevardul Aviatorilor 86, despre care s-a vehiculat informația ca va fi locuita de președintele Klaus Iohannis dupa ce va fi renovata, iar…

- Se pregatește vila pentru Iohannis? Statul ar investi o suma foarte mare pentru renovarea unei vile istorice situata pe bulevardul Aviatorilor din Capitala. O investigație a jurnalisților Recorder arata ca RAAAPPS ar plati 7 milioane de euro ca sa transforme o cladire de protocol intr-o locuința destinata…

- Nu exista nicio solicitare din partea lui Klaus Iohannis sau a Administrației Prezidențiale privind alocarea unei locuințe de protocal sau spațiu de birou dupa incheierea mandatului de președinte, a transmis marți Administrația Prezidențiala intr-un raspuns pentru Digi24.Precizarea vine dupa ce Recorder…

- Regia Protocolului de Stat (RA-APPS) renoveaza o vila de 1.200 mp pe Bulevardul Aviatorilor din București, in jurul careia se afla un șantier invaluit in mister. Cladirea aparține statului, a fost sediu al PNL și al ALDE, iar investiția se ridica la 7 milioane de euro din bani publici, dezvaluie jurnaliștii…