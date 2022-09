Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care locuiește in Austria și-a batut iubita pana a omorat-o și risca sa-și petreaca restul vieții la inchisoare. Acesta era suparat pe ea ca nu caștiga mai mult de 750 de euro pe zi.Ea lucra ca prostituata in cluburi de noapte și caștiga intre 2.000 și 3.000 de euro pe luna. Barbatul care traia…

- Pentru 72% dintre angajații din HR media salariala este de cel mult 4.000 de lei. Salariul unui manager de resurse umane poate ajunge pana la 20.000 de lei pe luna Salariul mediu al celor care lucreaza in resurse umane este de 3.800 de lei, potrivit Salario, comparatorul salarial marca eJobs. In ciuda…

- Joi, 28 iulie 2022, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 24 iulie, Loteria Romana a acordat peste 19.800 de caștiguri in valoare totala de peste 1 milion de lei.

- Charlotte Nastase, fiica adoptiva a lui Ilie Nastase, și-a deschis cont pe platforma „OnlyFans”. Relația rece pe care o are cu „Nasty” ar fi jucat un rol in luarea acestei decizii. Ilie Nastase și actrița Alexandra King s-au casatorit in anul 1984. De-a lungul relației, au adoptat doi copii. Primul,…

- Nominalizarile la Premiile Emmy 2022 Academia de Televiziune din SUA a anunțat nominalizarile ediției din acest an a Premiilor Emmy. Printre serialele favorite, cu cele mai multe nominalizari, se afla Succesion și Ted Lasso. Iata nominalizarile la cele mai importante categorii. Serial drama “Better…

- A venit vara si odata cu ea s a dat startul distractiei pe litoral. Asa ca nu mai sta pe ganduri si ofera ti sansa de a castiga una dintre cele doua invitatii duble. Regulile sunt simple: Apreciaza si urmareste pagina ZIUA de Constanta Apreciaza si urmareste pagina Eforie Aqua Park Lasa o reactie la…

- Cea mai importanta dezbatere legata de munca din zilele noastre este blocata pe “repeat”. Mulți directori continua sa creada ca munca de acasa este ineficienta, in timp ce mulți entuziaști ai muncii la distanța susțin ca au dreptul absolut de a lucra acolo unde doresc. Rezultatul: un ciclu obositor…

- Vladimir Putin nu este altceva decat o forța a raului. El este personal responsabil pentru zeci de mii de morți in Ucraina printr-un act de agresiune neprovocata, conceput pentru a indeplini o viziune de mareție naționala și personala care nu are niciun fundament in lege, politica sau moralitate. Sunt…