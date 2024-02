Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…

- Cristian Popescu Piedone face un anunț-șoc! Vrea sa candideze la Primaria Capitalei din partea PSD Aflat la conferința prilejuita de alegerile pentru funcția de președinte PUSL Sector 6, Cristian Popescu Piedone a anunțat ca iși dorește sa intre in alianța cu PSD pentru cursa desemnarii Primarului…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone pare hotarat sa se angreneze in cursa pentru Primaria Capitalei. In acest sens, edilul a facut o propunere PSD-ului și il provoaca sa faca o alianța. Astfel, in urma alianței PSD-ul ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea. ”V-am…

- Gabriela Firea este singurul candidat PSD care s-a inscris in cursa pentru Primaria Capitalei, a declarat șeful partidului, Marcel Ciolacu, care a adaugat ca nu el, ci organizația București o susține și ca „ar fi culmea sa fie singura candidata și sa piarda”. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca…

- Piedone spune, insa, ca nu se dezice de susținerea anunțata pentru Gabriela Firea, dar, daca „orgoliile primeaza” in randul social-democraților și liberalilor, atunci va candida."Daca nu puteți voi, POT EU! Daca orgoliile VOASTRE sunt mai presus de interesele cetațenilor, trageți obloanele, inchideți…

- Piedone spune, insa, ca nu se dezice de susținerea anunțata pentru Gabriela Firea, dar, daca „orgoliile primeaza” in randul social-democraților și liberalilor, atunci va candida."Daca nu puteți voi, POT EU! Daca orgoliile VOASTRE sunt mai presus de interesele cetațenilor, trageți obloanele, inchideți…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…

- Partidul Social Democrat a decis sa nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, iar aceasta decizie a fost explicata printr-un comunicat:„In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…