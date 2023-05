Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Hill, romanca maritata omul de afaceri care administreaza Statuia Libertații, a fost data in judecata de fostele soții ale milionarului american Aaron Hill Bradfon. Acesta, cat și fiica cea mare a afaceristului, au chemat-o in instanța acuzand-o ca macina averea celui cu care are doi copii.…

- Pe data de 27 mai, Gina Pistol și Smiley au spus marele "DA!", iar cei doi și au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Marele eveniment a avut loc intr-un loc superb din Snagov, acolo unde invitații s-au distrat pe cinste alaturi de ei. Printre artiștii care au incins atmosfera s-a numarat și Luis Gabriel,…

- Smiley și Gina Pistol petrec in aceste momente nunta lor intr-un loc de poveste din Snagov. Cei 300 de invitați au primiți ca la carte la nunta celor doi. Detaliul genial care apare pe fiecare masa de la nunta dintre Smiley și Gina Pistol. Invitații au primit mesaje diferite. Cum și-au intampinat Smiley…

- Smiley si Gina Pistol au spus „Da” in fata ofiterului de stare civila de la Snagov. Cele doua vedete scasatoresc, astazi, intr-un decor de basm pe malul Lacului Snagov! Artistul arata ireproșabil și deja a furat toate privirile celor din jur. A imbracat un costum elegant, cu care a ieșit din tipar.…

- Cu puțin timp in urma, Gina Pistol și Smiley au dat vestea cea mare - vor pași impreuna la altar dupa o relație de 6 ani și un copil impreuna. La scurt timp au inceput și pregatirile pentru marele eveniment și, deși au fost destul de discreți in ceea ce privește organizarea, recent s-a aflat ce locație…

- Smiley, primele detalii legate de nunta cu Gina Pistol, care va avea loc sambata, 27 mai. Mult indragitul cantareț a vorbit deschis despre planurile sale cu privire la marele eveniment. Josephine, fetița cuplului, va fi prezenta la ceremonie și, potrivit marturisirilor artistului, nu va sta niciun moment…

- Smiley și Gina Pistol se casatoresc! Anunțul mult așteptat al cuplului: „Vom deveni soț și soție” Continue reading Smiley și Gina Pistol se casatoresc! Anunțul mult așteptat al cuplului: „Vom deveni soț și soție” at Tabu.

- In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, cea care va ocupa al patrulea banc de lucru in platoul amuletei este chiar o fosta finalista „Chefi la cuțite” și prezentatoarea „Hello Chef”, emisiunea de la Antena 1. Roxana Blenche intra in arena culinara, hotarata sa puna prima amuleta in seiful din camera…