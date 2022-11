Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din decembrie, facilitatile de comunicare prin satelit oferite de Apple pentru iPhone 14 vor putea fi folosite in Marea Britanie, Irlanda, Franta si Germania. Este prima extindere a serviciului anuntat in momentul lansarii noii serii iPhone. De astazi, acesta este functional in Statele Unite…

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), principala agentie a Statelor Unite pentru combaterea amenintarilor majore la adresa sanatatii, a recunoscut ca s-a inselat, crezand ca Pushwoosh are sediul in capitala americana. Dupa ce a aflat de la Reuters despre radacinile sale rusesti, CDC…

- Google tocmai a ramas fara o mare sursa de cotizanti la comisionul de 30% impus dezvoltatorilor de aplicatii pentru microtranzactiile realizate prin Play Store, dupa o amenda si un ordin dat de autoritati in acest sens. Saptamana trecuta, autoritatea pentru concurenta din India a ordonat Google sa nu…

- Spotify a anuntat ca a ajuns la 195 de milioane de utilizatori platitori, dupa ce numarul acestora a crescut cu 7 milioane in ultimul trimestru. Compania estimase anterior ca va creste cu doar 1 milion de utilizatori. Acum, oficialii companii spun ca se asteapta ca numarul celor care platesc pentru…

- De-a lungul secolelor, Halloween a evoluat de la o sarbatoare cu origini religioase la una dintre sarbatorile cele mai comercializate ale anului. Așa cum exista astazi, Halloween-ul este o sursa uriasa de profit pe piata produselor specifice, dar si un mod amuzant pentru copii de a privi partea intunecata…

- Twitter a inceput sa implementeze functia de editare a postarilor. Aceasta va fi accesibila doar celor care platesc un abonament Twitter Blue. Blue costa 5 dolari pe luna si este disponibil, deocamdata, doar intr-un numar limitat de tari. La fel ca Twitter Blue, noua functie de editare, aflata in dezvoltare…

- Utilizatorii vor putea sa rasfoiasca catalogul in aplicatia Spotify si sa cumpere prin intermediul site-ului web, potrivit companiei suedeze, in mod similar cu achizitionarea abonamentului Spotify. Piata cartilor audio a fost estimata la 4,8 miliarde de dolari in 2021 si era asteptata sa creasca cu…

- In urma cu doua saptamani, reteaua interna a LastPass a fost accesata de hackeri, anunta compania. Acestia au reusit sa copieze parte a codului sursa care sta la baza serviciului si alte informatii tehnice. La fel ca in cazul altor atacuri asupra companiilor, hackerii au apelat la asa-zisa „inginerie…