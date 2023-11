Stiri pe aceeasi tema

- Oliver Bierhoff, fostul director tehnic al nationalei germane de fotbal, a acceptat rolul de consultant in afaceri pentru franciza de fotbal american New England Patriots, a anuntat joi echipa din Liga profesionista de fotbal american (NFL), conform DPA, potrivit Agerpres.Bierhoff va ajuta Patriots…

- Deznodamant surprinzator aseara, la Chefi la cutite, intr-o editie care s-a impus ca lider incontestabil de audienta si a inregistrat record la nivelul acestui sezon. Dupa ce in battle-ul anterior Alex Bunea a fost salvat de la eliminare de Chef Dumitresc

- Compania Nationala de Investitii SA intentioneaza sa construiasca o sala de sport scolara in comuna constanteana Ostrov in cadrul unui proiect pilot ce cuprinde si comuna Grindu, din judetul Ialomita. Pentru a putea oferta pentru Lotul 1 Ostrov , agentii economici trebuie sa aiba media pe ultimii trei…

- Cel de-al doilea episod al noului sezon iUmor, difuzat aseara, in intervalul 20:00 – 23:31, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul tuturor categoriilor de public. Antena 1 a condus clamentul audientelor si la nivelul intregului interval de Prime Time, pe toate categoriile de public.

- Cristina Batlan, in varsta de 50 de ani, a dezvaluit cum se menține in forma și ce decizia a luat dupa ce s-a ingrașat 7 kilograme. Jurata de la Imperiul Leilor a apelat și la dieta vegana, iar acum se afla intr-o forma de invidiat.Femeia de afaceri a recunoscut ca o perioada a renunțat la regimul alimentar,…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, si ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, au avut astazi o serie de intalniri cu reprezentanti ai unora dintre cele mai mari companii din lume din zona tehnologiei.Potrivit unui comunicat al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii,…

- Cinci cupluri au avut curajul sa isi puna la incercare relatia in cel mai dur test al fidelitatii – Insula Iubirii, un test 100% real, in care numai iubirea adevarata are sanse sa invinga tentatia. Si-au supus partenerul, dar si pe ei insisi, celor mai intense tentatii, traind aventura vietii lor, timp…

- Disney si ESPN trebuie inca sa stabileasca un pret adecvat pentru noul serviciu, se arata in articolul publicat saptamana trecuta de Information. ESPN are in vedere sa taxeze intre 20 si 35 de dolari pe luna pentru noul serviciu de streaming, ceea ce l-ar putea face cel mai scump serviciu de streaming…