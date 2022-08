Stiri pe aceeasi tema

- Codruța Sanfira și-a luat inima in dinți, iar fara sa știe sa inoate, soția lui Valentin Sanfira a sarit de la 10 metri. Tanara a avut un curaj uriaș, iar cu toții au fost uimiți ca a urcat la o așa inalțime.

- Deși nu știe sa inoate și s-a panicat de vreo doua ori in apa, Codruța Filip este o curajoasa și a impresionat extrem in competiție. Insași Iulia Albu s-a ridicat de la pupitrul juraților.

- Florin Pastrama a vrut sa-și depașeasca limitele, dar a eșuat cu saritura sa de la 5 metri. Deși soția lui, Brigitte, i-a zis sa o faca de la 3 metri, el a vrut sa demonstreze ca poate mai mult. Ce i-a zis femeia.

- Banel Nicolița s-a calificat in finala primei saptamani de la Splash! Vedete la apa și a oferit un spectacol emoționant. Sportivul a sarit de la 3 metri alauri de fiicele lui și ulterior a realizat o saritura spectaculoasa, de la 5 metri.

- Vica Bochina s-a accidentat grav in zona pieptului in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Cum s-a intamplat totul. Blondina a izbucnit in lacrimi, dupa ce a acceptat provocarea și a sarit de pe platforma de cinci metri.

- Maria Constantin a sarit de la 7 metri in finala primei saptamani de la Splash! Vedete la apa 2022. Imediat dupa execuția neașteptata, iubitul cantareței, Robert Stoica, a cerut-o in casatorie.

- Gabi Jugaru nu știe sa inoate și are teama de inalțime, tocmai de aceea la Splash! Vedete la apa a decis sa sara doar de la 1 metru. In ediția a treia a celui mai racoritor show al verii, Gabi Jugaru a povestit o intamplare nefericita din copilarie, care l-a facut sa nu fie prieten cu piscinele.

- Andreea Bododel nu știe sa inoate și ii este frica de inalțime, dar a decis sa-și depașeasca limitele prin participarea sa la Splash! Vedete la apa 2022. Concurenta a sarit de la 7 metri in ediția de pe 12 august 2022 a sezonului 5 al celui mai racorior show al verii.