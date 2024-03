Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru șantajarea antrenorului echipei Universitații Cluj, Ovidiu Sabau, cu ajutorul unor inregistrari compromițatoare implicate fiica acestuia. Fiica lui Ovidiu Sabau a renunțat la credința „Martorii lui Iehova” in 2019…

- Un barbat de 66 de ani, din județul Suceava, acuzat ca a pacalit mai mulți oameni pretinzand ca este avocat, a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare. Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv, in 19 ianuarie, pe un barbat de 66 de ani la patru ani de inchisoare pentru inșelaciune…

- Un barbat foarte beat care se intr-un avion și a avut un comportament violent fața de ceilalți pasageri, in timpul unui zbor, a fost condamnat la doi ani și jumatate de inchisoare cu executare.

- Un barbat de 41 de ani, originar din mun. Chișinau a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de timp inchis pentru violența in familie soldata cu decesul victimei. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.

- Un barbat din Constanța a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru ca a furat 1 leu. Victima lui - un copil de 11 ani, pe care individul l-ar fi bruscat, spun magistrații. Talharia a avut loc in fața unui magazin din comuna Mihail Kogalniceanu și a fost surprins de camerele de supraveghere, imaginile…

- Alexandru Rares, un roman de 33 de ani, a fost condamnat la 9 luni de inchisoare pentru frauda si inselaciune, dupa ce s-a prefacut ca este fiul unui om de afaceri si a primit mai multe servicii luxoase pe gratis.Barbatul se prefacuse a fi broker financiar și fiul unui om de afaceri bogat din domeniul…

- Un barbat din Prahova a fost condamnat, in prima instanta, la 20 de ani de inchisoare pentru omor, victima fiind ucisa in strada in urma cu doi ani. Agresorul este liber, el fiind, in tot acest timp, retinut pentru 24 de ore, iar apoi plasat sub control judiciar