Stiri pe aceeasi tema

- ”MLPDA, prin POR 2014 – 2020, sprijina sistemul medical romanesc. In acest context, precizam ca proiectul major pentru Spitalul Regional de la Iasi a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 17 martie 2020. Celelalte doua proiecte (pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova) vor fi transmise…

- Ministerul Dezvoltarii anunta ca proiectul major pentru Spitalul Regional de la Iasi a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 17 martie, iar celelalte doua proiecte - pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova - vor fi transmise spre aprobare CE in cursul lunilor martie - aprilie, potrivit...

- "MLPDA, prin POR 2014 – 2020, sprijina sistemul medical romanesc. In acest context, precizam ca proiectul major pentru Spitalul Regional de la Iasi a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 17 martie 2020. Celelalte doua proiecte (pentru spitalele regionale din Cluj si Craiova) vor fi transmise…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu coronavirus a ajuns, luni, la 168, fiind confirmate 10 noi cazuri de la ultima raportare. Noile cazuri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Teleorman, Neamt si Mures, la persoane care au intrat in contact cu pacienti deja confirmati sau care erau in…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Joi, la sediul Ministerului Sanatații, a avut loc o intalnire de lucru a ministrului sanatații cu rectoriii universitaților de medicina și farmacie și decanii facultaților de medicina din centrele universitare medicale București, Craiova, Timișoara, Tg, Mureș, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța,…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a venit vineri cu precizari legate de relatia sa cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, el declarand ca in MAI "contradictiile duc la progres", scrie Agerpres.Intrebat despre relatia pe care o are cu Arafat,…

- Eurodeputatul Corina Crețu, fost comisar european pentru politica regionala, a declarat ca este necesara o dezbatere naționala in legatura cu prioritațile Romaniei pentru urmatorii 7 ani, in privința cheltuirii banilor europeni. Aceasta afirmație a fost facuta in contextul unui interviu acordat caleaeuropeana.ro…