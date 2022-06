Spitalul Militar Constanta cumpara detergent dezinfectant pentru instrumentarul unitatii (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul a fost semnat cu reprezentantii companiei AIC Trucks, din Chiajna, Ilfov. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Administratia Canalelor Navigabile din Constanta a atribuit, prin procedura simplificata, un contract privind furnizarea de autobasculante, societatea castigatoare…

- Potrivit datelor oficiale, valoarea contractului este de 235.594 de lei, iar compania va furniza universitatii fructe, legume si produse conexe, bauturi fara alcool, dar si diverse produse alimentare. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Compania Ama Fruct CP, din Suceava, va…

- Compania care a semnat contractul cu Primaria Negru Voda este CSP Proiect Line din Cluj, atribuirea facandu se prin procedura simplificata. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire.Primaria Negru Voda a atribuit contractul privind realizarea obiectivului "Construire centru multifunctional…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii Tulcea a atribuit recent un contract de achizitie echipamente complexe pentru intarirea capacitatii administrative Radar "Revizuirea Planului de Management si a Regulamentului RBDD", cod SMIS 123322.Potrivit LicitatiaPublica.ro, contractul prevede achizitia…

- Conform datelor oficiale, compania Granbis, din Constanta va furniza mai multe produse agroalimentare. Drojdia de bere va fi furnizata de Stedyan Com SRL. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Colegiul Militar National "Alexandru Ioan Cuzaldquo; a semnat, in urma atribuirii prin…

- Contractul privind serviciul de protectie a fost adjudecat de compania constanteana, valoarea acestuia, fara TVA, fiind de 85.043,76 de lei. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Compania Eagle Protection Services SRL, din Constanta, va asigura paza imobilelor apartinand domeniului…

- Primariile vor putea cumpara, in procedura simplificata, terenuri extravilane pentru lucrari de interes public! Senatul a adoptat tacit, marti, o propunere legislativa pentru modificarea Legii privind reglementarea vanzarii terenurilor agricole prin care unitatile administrativ-teritoriale vor putea…

- Atribuirea s a facut prin procedura simplificata, valoarea contractului fiind de 131.000 de lei. Firma castigatoare este Dac Technology, din Bucuresti. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Compania Nationala Administrarea Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit companiei bucurestene…