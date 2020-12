Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța principalele activitați din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfașurate in perioada imediat urmatoare, in vederea finalizarii pregatirilor de tip logistic și medical pentru recepționarea…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze, spune presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea. Medicul Valeriu Gheorghita…

- Liviu Gherghin are nevoie de ajutorul nostru! Este internat la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare și are nevoie de PLASMA anticovid de la persoane care nu au fost infectate cu virusul sau au avut COVID-19, dar s-au vindecat. Donatorii de sange trebuie sa aiba Grupa B III, Rh…

- Proiect: Protejarea sanatații populației in contextul pandemiei cauzate de COVID 19 prin Investiții in infrastructura sanitara la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare cod SMIS 139229 Unitatea sanitara Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare a inceput in data…

- Cadrele didactice si elevii de la Colegiul Național Dragoș Voda din Sighetu Marmatiei sunt in stare de soc: directorul colegiului, a decedat azi dimineata la doar 52 de ani. Vasile Mih era internat la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. In…

- Un pacient internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, confirmat cu noul coronavirus, s-a sinucis, a precizat aseara, Prefectura. Acesta era internat pe sectia ATI, in stare foarte grava. La nivelul Politiei Municipiului Sibiu, in urma sesizarii din oficiu, s-a deschis o ancheta penala care…

