Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni și Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza” din Baia Mare, alaturi de colaboratori, anunța deschiderea expoziției „Zestrea minerala a Romaniei” la Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea Ciuc, aceasta fiind a 15-a locație pe harta expoziției.Vernisajul…

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni și Muzeul de Mineralogie "Victor Gorduza" din Baia Mare anunța deschiderea expoziției "Zestrea minerala a Romaniei" la Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea Ciuc, aceasta fiind a 15-a locație pe harta expoziției. Vernisajul va avea loc la sediul…

- Galeria de arta „Unirea" din Targu Mureș va gazdui sambata, 17 februarie, incepand cu ora 11:00, vernisajul expoziției comemorative dedicate lui Nicolae Tunaru, fost președinte al Asociației Artiștilor Plastici din Mureș in perioada 1995 – 2004. Expoziția va fi deschisa publicului in perioada 17.02…

- 25 de artiști ai Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Baia Mare vor prezenta in capitala Italiei lucrari de grafica și pictura in expoziția colectiva „Peisaj vs spațiu cultural”, ce se desfașoara la Accademia d’Ungheria și la Accademia di Romania pana in 27 februarie. Expoziția este organizata…

- In perioada 25 ianuarie – 9 februarie, salonul artelor – cabinetul de medalistica din Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” va gazdui o expoziție unica in peisajul maramureșean. Expoziția “Am invins” aduce in fața maramureșenilor poveștile de succes ale unor supraviețuitori ai Holocaustului. Aceasta expoziție…

- ”Love & Hate” – acest titlu expresiv il poarta expoziția colectiva, curatoriata de Adrian Grauenfels și vernisata la data de 18 ianuarie 2024 la galeria ICR Tel Aviv. Numele este „imprumutat” de la e-book-ul editat de Adrian Grauenfels și aparut la sfarși

- „Acest concert este darul Eparhiei noastre pentru dumneavoastra, pentru cei care doresc sa intre in atmosfera Craciunului in aceasta forma de colind și de interiorizare, primind Darul lui Dumnezeu in cant”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizau la Biserica „Sfanta Cruce” din Baia Mare, duminica, 17…

- Trienala Internationala de Pictura „Patratul de argint” este o intalnire a pictorilor din aceeasi regiune carpatica, respectiv din cinci tari diferite – Polonia, Romania, Slovacia, Ucraina si Ungaria. Dupa cum spune prof. Janusz J. Cywicki, directorul Galeriei de Arta Moderna din Przemysl si coordonator…