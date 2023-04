Stiri pe aceeasi tema

- Seria celor trei victorii consecutive i-a dus pe “lupi” pana pe prima poziție din play-out! Saptamana viitoare, ”Saptamana Mare”, Petrolul se intoarce pe “Ilie Oana”, pentru doua meciuri, luni – confruntarea cu CS Mioveni, contand pentru etapa a treia din aceasta faza a Superligii, apoi, duminica, chiar…

- Inca din momentul anunțului ca FC Petrolul, echipa pe-atunci aflata mai spre finalul sezonului regular al SuperLigii, va transfera inca un brazilian, dupa Jair Tavares da Silva, cel achiziționat in vara trecuta, in mintea suporterilor „lupilor” incolțise speranța apariției unui fotbalist din stirpea…

- Implicata in batalia pentru varful clasamentului, Rapidul vine sa recupereze punctele pierdute acasa cu FCU Craiova 1948, care a castigat cu 2 1 in Giulesti. Etapa a 26 a a Superligii incepe vineri, 17 februarie, zi in care sunt programate doua meciuri. In a doua partida, ultima clasata primeste vizita…

- Gazonul de pe stadionul din Ploiești a aratat deplorabil astazi, la meciul dintre Petrolul și Chindia. La fel s-a intamplat și la precedentele doua meciuri din aceasta etapa a Superligii, U Cluj - Rapid 0-0 și UTA - CS Mioveni 1-2. Trei meciuri jucate pana acum in etapa 23 din Superliga, 3 decoruri…

- Dupa saptamana neașteptatului eșec de pe terenul „lanternei roșii” a ierarhiei la zi a SuperLigii, CS Mioveni, scor: 0-1, pentru ocupanta locului al VII-lea, FC Petrolul Ploiești, au urmat vremuri grele, din aproape toate punctele de vedere. Insuccesul a fost cu greu digerat de catre suporterii „lupilor”.…

- Basarab Panduru a vorbit despre primul debutul lui Nicolae Dica pe banca lui CS Mioveni. Argeșenii au caștigat cu Petrolul, 1-0, in etapa #22 din Superliga. „E o victorie mare pentru Dica, pentru ca i-au venit jucatori noi recent. A bagat mulți dintre cei care erau inainte, doar 3 au fost noi azi. …

- Arbitrii Rares George Vidican si Radu Petrescu vor conduce la centru partidele CS Mioveni – Petrolul si FC Botosani – Universitatea Craiova, care se vor disputa sambata, in etapa a 22-a a Superligii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Nicolae Dica a fost instalat pe banca tehnica a echipei CS Mioveni. Antrenorul spera ca formația argeșeana va fi surpriza placuta a campionatului. “Stiu ca ma asteapta o perioada foarte dificila, dar sunt pregatit. Ma bucur ca cei din conducere s-au gandit la mine. Am avut rabdare sa ma astepte, pentru…