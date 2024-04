Stiri pe aceeasi tema

- Etapele se scurg, iar lupta din play-out-ul Superligii devine tot mai palpitanta. Petrolul o intalnește, pe „Ilie Oana”, pe FC Voluntari, iar cu o victorie „lupii” ar fi scutiți, in mare masura, de grijile retrogradarii. Partida se va disputa sambata, 6 aprilie, de la ora 17.30, iar biletele sunt disponibile…

- Dennis Politic (24 de ani) e titular la Dinamo in meciul cu Petrolul, din etapa #2 din play-out-ul Superligii. Extrema stanga s-a recuperat complet dupa ce a absentat 5 meciuri din cauza unei accidentari. Ultima data a jucat pe 18 februarie, cu Oțelul, scor 3-1. Dennis Politic, din nou titular la Dinamo…

- Petrolul inca nu a gasit antrenor cu doar cateva zile inainte de startul play-out-ului Superligii, dupa plecarea lui Florin Pirvu de pe banca tehnica. Negocierile cu Eugen Neagoe, in prezent la FC Argeș, sunt acum mai dificile decat au parut inițial. Petrolul - FCU Craiova, din prima etapa a play-out-ului,…

- U Cluj a ratat dramatic calificarea in play-off-ul Superligii, iar Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a avut o reacție virulenta, acuzand un „simulacru de aparere” la golul decisiv marcat de Sepsi cu Petrolul (2-1), meci care i-a scos pe ardeleni din primele 6. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut…

- FCSB, liderul Superligii, primește vizita celor de la Petrolul in etapa 29 a campionatului. Va prezentam 3 știri pe scurt din prima parte a meciului. Cu o victorie, FCSB s-ar distanța la 14 puncte de CFR Cluj și 13 de Rapid, in condițiile in care giuleștenii vor juca luni, in deplasare, cu CSU Craiova.Petrolul…

- Alexandru Barbu ii va avea ca invitați astazi pe Andreea Visu, jurnalist GSP și pe Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Cei trei vor analiza situația din Superliga și nu numai. Avansul FCSB-ului in varful Superligii s-a diminuat la 7 puncte, Rapid vine vertiginos din spate, Dinamo bifeaza…

- CFR Cluj a caștigat partida disputata sambata la Ploiești cu Petrolul. Oaspeții au inscris golul victoriei in prelungirile partidei. Meciul a facut parte din etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

- Petrolul se intarește cu un kosovar și un finlandez. Ce salarii vor incasa cei doi ”stranieri”Recrutat de la liderul din Kosovo, Ballkani, Albin Berisha, va caștiga 9.500 euro pe luna la Ploiești. Fostul capitan de la Inter Turku, finlandezul Tommy Jyry, va primi 6.000 euro. Cu mari probleme…