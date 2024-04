Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de americani au avut privilegiul de a experimenta un fenomen rar și spectaculos ieri, in timpul unei eclipse totale de Soare, care a transformat ziua in noapte, pentru cateva minute. Un numar mic de oameni au avut privilegiul de a urmari o perspectiva cu adevarat unica a acestui eveniment.

- Milioane de americani care au avut norocul sa se afle pe „poteca” de totalitate a eclipsei de Soare au experimentat ieri cateva minute de noapte in miezul zilei, cand Soarele a fost complet acoperit de Luna. Insa un numar infim de oameni - membrii echipajului de pe Stația Spațiala Internaționala - au…

- Milioane de oameni din America de Nord admira eclipsa totala de Soare, un eveniment ceresc care starneste mereu uimire, dar care reprezinta si o oportunitate stiintifica si economica. In Statele Unite, peste 30 de milioane de persoane traiesc in zona in care eclipsa totala va fi vizibila timp de cateva…

- Eclipsa totala de soare din 8 aprilie 2024 va fi monitorizata de NASA cu avioane WB-57 echipate cu instrumente științifice și trei rachete lansate de la unitatea Wallops din Virginia. Fenomenul va fi vizibil in SUA și Mexic, iar NASA va fi in prim-plan cu lansarea de rachete-sonda pentru a studia schimbarile…

- Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala NASA din SUA va efectua mai multe experimente stiintifice pentru a studia atmosfera superioara in timpul eclipsei totale de soare din 8 aprilie, care va putea fi vazuta in unele zone din Mexic, Statele Unite si Canada, a declarat pentru EFE unul dintre…

- Va incepe in Mexic, va traversa Statele Unite si se va incheia in Canada: luni, milioane de oameni vor urmari o rara eclipsa totala de Soare, un eveniment ceresc care inca starneste uimire si fascinatie, dar care reprezinta, de asemenea, o oportunitate stiintifica si economica, relateaza AFP.…

- Teatrul National de Opereta si Musical "Ion Dacian" anunta inaugurarea, pe 11 aprilie, a celui mai nou spatiu pe care institutia il integreaza in circuitul cultural al Capitalei, "Opereta Lounge". "Cu bucurie anuntam ca redefinim identitatea foaierului nostru, prin transformarea sa in Opereta Lounge.…