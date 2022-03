Spectacol cu balerini refugiaţi din Ucraina la Opera Naţională Bucureşti Balerini refugiati din Ucraina vor evolua, duminica, de la ora 18.30, in spectacolul „Giselle” de la Opera Nationala Bucuresti. Opera Nationala Bucuresti s-a alaturat demersurilor de ajutorare a artistilor victime ale razboiului de pe teritoriul ucrainean si a primit in programul de studiu, alaturi de balerinii si maestrii de balet ai ONB, cinci balerini ucraineni refugiati in Romania. Balerinele Bogdana Alekseeva si Lara Paraschiv, ambele din Odesa, au fugit din cauza razboiului si au povestit prin ce trece Ucraina. „A trebuit sa plec din Odesa pentru ca ne-au spus ca teatrul se inchide, am nevoie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

