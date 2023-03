Stiri pe aceeasi tema

- Un transgender a dat in judecata Primaria Cluj-Napoca, prin Emil Boc și Direcția de Evidența a Persoanelor Cluj pentru ca refuza sa ii scrie in acte ca este barbat și are alt nume.Arian Mirzarafie-Ahi - un barbat transgender cu dubla cetațenie, romana și britanica, a depus o acțiune la Judecatoria Sectorului…

- Primarul Iasului poate rasufla usurat dupa ce Judecatoria Barlad a decis incetarea procesului penal in urma prescriptiei raspunderii penale pentru acuzatia de abuz in serviciu. In acelasi dosar mai erau implicati fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, directorul executiv al Primariei, Dumitru Tomorug…

- In contextul creșterii salariului minim și a punctului de pensie de la 01.01.2023, Direcția de Asistența Sociala Brașov reamintește ca venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire și suplimentul pentru energie in baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protecție…

- Dosarul are ca obiect Legea 10 2001, aceasta fiind legea prin care s a stabilit retrocedarea imobilelor preluate abuziv in timpul regimului comunist catre proprietarii de drept.Proces cu iz de epoca, la Tribunalul Constanta, acolo unde intre filele unui dosar cu indicativ de an 2023 sunt cuprinse franturi…

- Fostul director al Directiei de Impozite si Taxe din Primaria Bacau Tiberiu Ciobanu, alti doi angajati ai institutiei si un expert evaluator au fost trimisi in judecata de DNA Bacau pentru abuz in serviciu si alte infractiuni, dupa ce ar fi stabilit o cota de impozitare de 0,1% pe an, fata de 5% cat…

- Fostul sef al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din Primaria Timisoira, Florin Ravasila, a fost trimis in judecata de DNA. El este acuzat de luare de mita in forma continuata, trafic de influența si fals in declarații. Fostul primar Nicolae Robu a spart Directia de Patrimoniu pentru…

- • Municipiului Ramnicu Valcea i-au fost repartizate doar 950 de pachete Incepand cu data de 14 decembrie, Primaria Municipiului Ramnicu Valcea va desfașura prin Direcția de Asistența Sociala (DAS) activitatea de distribuire a ajutoarelor POAD – produse alimentare la fostul Liceu Tehnologic Oltchim din…

