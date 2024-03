IMPORTANT PENTRU CONSUMATORI! Insolvenţa persoanelor fizice Scopul legii Legii nr. 151/2015 din 18 iunie 2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situatiei financiare a debitorului persoana fizica, de buna-credinta, acoperirea intr-o masura cat mai mare a pasivului acestuia si descarcarea de datorii, in conditiile prezentei legi. Prevederile legii se bazeaza pe urmatoarele principii: 1. acordarea unei sanse debitorilor de buna-credinta de redresare a situatiei financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor; 2. facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creantelor… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

