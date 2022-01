Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc, marți, pe DN68, in zona localitatii Sarmizegetusa din judetul Hunedoara. In coliziune au fost implicate o masina in care se aflau patru persoane, printre care doi copii, si un TIR. Soferul autoturismului marca Renault Megane, un barbat de 34 de ani, a decedat in urma…

- Edilul comunei Beleți-Negrești, din județul Argeș, care fusese dat disparut la cateva ore dupa ce sediul Primariei a fost cuprins de un incendiu, care ar fi fost provocat intenționat, a fost gasit. Primarul a ajuns la spital cu hipotermie. Din primele informații, se pare ca edilul a gasit marți seara,…

- Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan a vrut sa impartașeasca bucuria luminilor de pe Arena Naționala cu oamenii de pe Facebook și a postat, miercuri, de 1 decembrie, un mesaj de “la mulți ani” pentru romani, insoțit de fotografii cu jocul de lumini colorate de pe Stadion. In cel mai scurt timp insa,…

- Procurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat, miercuri, sase perchezitii, intr-un caz care vizeaza destructurarea unei grupari care fura motorina, aparținand SUA, din baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Potrivit Poliției Romane, incepand cu anul 2017, pe teritoriul Romaniei,…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…

- Un roman, caruia i se spune Jojo, in varsta de 53 de ani, a avut zilele trecute surpriza vieții. Primaria din Nisa i-a oferit un loc de munca și o casa. Gestul vine la un an dupa ce Jojo, un om al strazii, a impresionat Franța cu gesul lui de a-și dona toate economiile victimelor […] The post Gestul…

- Membrii Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI va propune modificari legislative prin care primarii sa fie beneficiari de informatii de la Servicii, la fel ca prefectii si presedintii consiliilor judetene. Potrivit unui comunicat de presa al Camerei Deputatilor, membrii Comisiei SRI…