Spania: Un incendiu de vegetaţie, activ în apropiere de Barcelona, a mistuit peste o mie de hectare de pădure Un incendiu de vegetatie, activ la aproximativ 100 de kilometri vest de Barcelona, a mistuit 1.100 de hectare de padure si terenuri agricole, a anuntat duminica, intr-un mesaj publicat pe Twitter, Comisia forestiera din Catalonia, informeaza DPA.



Exista temeri ca incendiul ar putea fi alimentat de vantul care in aceasta regiune se inteteste de obicei in jurul pranzului, pe fondul temperaturilor ridicate, de aproximativ 30 de grade Celsius si a secetei severe.



Aproximativ 5.000 de hectare sunt amenintate in mod direct de acest incendiu.



Este cel mai mare incendiu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendii de padure in regiunea Iakutia din Rusia. Doar in ultimele 24 de ore, au ars in jur de o suta de mii de hectare de vegetatie. Pompierii lupta cu peste 100 de focare pe o suprafata totala de 770 de mii de hectare.

- Incendiul care a devastat incepand de vineri peste 400 de hectare de padure intr-un parc natural de pe coasta Cataloniei, in apropiere de granita cu Franta, este ''stabilizat'', au anuntat duminica pompierii catalani, relateaza AFP. "In cursul noptii (de sambata spre duminica) am reusit…

- Curtea Superioara de Justiție din Catalonia a autorizat astazi reinstituirea interdicției de circulație in timpul nopții, intre orele 1:00 și 6:00, in mai multe orașe din regiunea spaniola, inclusiv la Barcelona, potrivit AFP, citata de News.ro . Decizia a fost luata in condițiile in care aceasta parte…

- Ingrijorare in regiunea spaniola Catalonia, dupa creșterea alarmanta a numarului de infectari. Este a patra zi consecutiva cand sunt raportate peste o mie de cazuri noi de imbolnavire, cele mai multe fiind diagnosticate in Barcelona.

- Premierul Pedro Sanchez i-a grațiat marți pe toți cei noua lideri separatiști catalani condamnați pentru tentativa eșuata de declarare a independenței regiunii în 2017, relateaza Reuters. Sanchez a anunțat grațierile într-un mesaj televizat. Acestea sunt condiționate și interdicția de…

- La patru ani de la tentativa de secesiune din Catalonia, populația a fost împarțita pe strazile Barcelona și Madrid dupa anunțarea de luni a grațierii a noua separatiști catalani într-un gest de „reconciliere” de catre guvern, potrivit AFP."Mi-aș dori ca toate acestea…

- Guvernul socialist al premierului Pedro Sanchez este așteptat saptamana viitoare sa aprobe grațierea a 12 lideri catalani care au stat in spatele referendumului care a dus la proclamarea independenței regiunii Catalonia, o mișcare care nu a fost niciodata recunoscuta. Decizia este primita cu multa opoziție…

- Eforturile de stingere a incendiului au fost ingreunate de vantul puternic. In ciuda acestui fapt, se pare ca situatia s-ar fi "ameliorat", conform unei declarații facute la radioul de stat de un purtator de cuvant al pompierilor. Din informațiile existente pana la acest moment, echipajele de pompieri…