Spania susține primirea României în Schengen, pe mandatul ei în fruntea Consiliului UE “Spania sprijina extinderea Schengen și exprimat acest lucru in ocazii numeroase, ultima oara in Consiliul JAI de la Luxemburg”, a declarat Excelența Sa Jose Antonio Hernandez Perez- Solorzano, ambasadorul Spaniei in Romania. Ambasadorul Spaniei a facut aceasta declarație la sediul Reprezentanței Comisiei Europene din București, la data de 3 iulie 2023. Evenimentul de la Reprezentanța Comisiei Europene a fost organizat pentru a prezenta prioritațile Spaniei, pe timpul mandatului ei de șase luni in calitate de președinte al Consiliului UE. Spania a preluat acest mandat la data de 1 iulie 2023,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria și Romania, carora li s-a blocat intrarea in Spațiul Schengen la finalul anului 2022, pot intra in Schengen pana la finalul anului 2023, susțin mai multe surse internaționale, inclusiv din Romania și din Bulgaria. In aceste zile se pregatește finalizarea mandatului Suediei la Președinția Consiliului…

- Intreaga țara a fost șocata de vestea morții celebrului designer Stephan Pelger! Descoperirea șocanta a fost facuta de un vecin, joi, 8 iunie 2023. Tanarul de 44 de ani a decis sa-și puna capat zilelor din cauza depresiei. La scurt timp, anchetatorii au efectuat un examen toxicologic. Stephan Pelger…

- Eurodeputatul Vlad Gheorghe a anunțat, joi, pe Facebook, ca votul in plenul Parlamentului European asupra rezolutiei bazate pe petitia depusa de societatea civila din Romania prin care se cere contestarea legalitatii veto-ului Austriei impotriva aderarii Romaniei la spatiul Schengen va avea loc in sesiunea…

- Consiliul JAI din 8-9 iunie 2023, care se desfașoara in orașul Luxemburg, nu va lua in discuție o noua extindere a Spațiului Schengen. Pe agenda preliminara nu figureaza tema extinderii spațiului de libera circulație. Se face totuși referire la Schengen, dar in termeni generali: „Cu privire la Schengen,…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) cere ministrului Transporturilor din Romania sa propuna Comisiei Europene o procedura de infringement contra Austriei. O asemenea procedura s-ar putea discuta in cadrul Consiliului Miniștrilor de Transport UE din 01 iunie 2023. Transportatorii…

- Orice deșeu care se importa in Romania trebuie declarat cu 24 de ore inainte sa ajunga la granița Romaniei, a avertizat președintele Administrației Fondului pentru Mediu. Pentru aceste produse, accesul in Romania se poate face doar prin 19 puncte vamale. La punctele vamale, autocamioanele care aduc…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a avut, joi, o intrevedere cu Ivan Demerdzhiev, ministru de Interne si vicepremier al Bulgariei, context in care cei doi oficiali au discutat despre gestionarea provocarilor la frontiera comuna si coordonarea demersurilor pentru aderarea la spatiul Schengen.…

- Deputatul George Simion, liderul partidului AUR, anunța ca organizeaza un protest la Bruxelles, la data de 3 mai 2023, in fața sediului Comisiei Europene. Imediat dupa aceea, la 6 mai, George Simion organizeaza și un protest la București. Scopuri ambelor acțiuni ar fi sa atraga atenția asupra problemelor…