Stiri pe aceeasi tema

- Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o scadere a numarului de angajati si prețuri mai mari in retail, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca dispune in acest an de un buget de aproape 900 de milioane de lei pentru susținerea angajarii șomerilor din categoriile vulnerabile, cu acces dificil pe piața muncii, anunța Ministerul Muncii. Este vorba despre șomeri cu varste de peste 45 de ani, parinți…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) are alocat, pentru anul in curs, un buget de 896 milioane le lei pentru sustinerea angajarii somerilor din categorii vulnerabile, cu acces dificil pe piata muncii, a anuntat vineri Ministerul Muncii pe pagina sa de Facebook . Conform sursei…

- Romania a terminat anul 2023 cu un record absolut al numarului de contracte de munca, cu aproape 100.000 mai multe fata de 2022, sustine Ministerul Muncii, citat de Mediafax.„Anul 2023 se incheie cu doua recorduri, atat in privinta numarului mediu de salariati, cat si in privinta numarului de contracte…

- Ministerul Muncii anunta, joi, ca, in anul 2023, numarul mediu de contracte de munca inregistrate in REVISAL a depasit 6,7 milioane, fiind in tara 5,7 ilioane de angajati. Cele mai multe contracte noi s-au inregistrat in domeniul comertului cu amanuntul.”Anul 2023 se incheie cu doua recorduri, atat…

- Scaderea inflației și a Indicelui de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) din ultimele trei trimestre din 2023 au creat sentimentul ca perioada de instabilitate economica a trecut și ca dobanzile la creditele bancare vor ȋncepe sa scada. Ȋn acest context, ȋn 2024, este posibila creșterea…

- Sfarșitul anului 2023 a adus o serie de greve de avertisment și generale organizate de angajații Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale, inclusiv in județul Mureș. Creșterea continua a inechitaților salariale, condiții de munca precare și deficitul de personal au determinat angajații sa acționeze…

- ”Guvernul a aprobat astazi Strategia Nationala pentru Formarea Adultilor 2024 – 2027 elaborata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Obiectivul principal vizeaza cresterea sanselor de angajare pentru cei aflati in cautarea unui loc de munca, dar si pentru angajatorii care cauta personal calificat”,…