Spania se afla in pragul valului "al saselea" al pandemiei, provocat de varianta Omicron. 90% din populatia de peste 12 ani este vaccinata

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat duminica asupra riscului real ca Spania sa se confrunte curand cu ''al saselea val'' al pandemiei din cauza transmiterii intense a variantei Omicron a coronavirusului.

- Liderii regiunilor spaniole vor participa prin videoconferinta la aceasta reuniune la care vor fi discutate posibile noi restrictii.Spania a inregistrat vineri circa 33.000 de noi cazuri de COVID-19, estimarile sanitare indicand saptamana trecuta procentul cazurilor cu varianta Omicron la circa 30%…

- Olanda reintra in izolare de duminica dimineața, 19 decembrie, pentru a incerca sa limiteze infecțiile cu COVID-19 cauzate de noua varianta Omicron, a anunțat premierul Mark Rutte, potrivit Reuters . „Olanda intra din nou in lockdown. Acest lucru era inevitabil din cauza celui de-al cincilea val care…

- Olanda a anunțat intrarea in carantina inainte de Craciun, pe fondul preocuparilor legate de varianta coronavirusului Omicron. Magazinele neesențiale, școlile, barurile, restaurantele și alte locuri publice vor fi inchise cel puțin pana la jumatatea lunii ianuarie. Premierul Mark Rutte a spus…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste rapid in Spania, unde in capitala Madrid reprezinta deja 30% din noile cazuri de COVID-19, potrivit presei spaniole citate vineri de Reuters. Acest procent este de circa 25% in metropola turistica Barcelona, responsabilii sanitari estimand ca varianta…

- Africa de Sud a intrat in valul al patrulea al pandemiei COVID-19, val impulsionat de noua varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri ministrul sud-african al sanatatii, Joseph Phaahla, citat de agentiile Reuters si EFE. ''Avem o curba ascendenta mult mai pronuntata fata…

- Persoana infectata este un barbat vaccinat cu serul AstraZeneca.Autoritatile spaniole au confirmat joi primul caz de COVID 19 cu varianta Omicron prin transmitere comunitara, in timp ce alte doua cazuri suspecte sunt in curs de investigare, relateaza agentiile Reuters si EFE, citate de Agerpres.Persoana…

- In Germania s-a inregistrat un numar record de infectari - 50 de mii in 24 de ore, mai mult ca niciodata. Spania, cu o rata foarte ridicata de vaccinare, 80 la suta cu schema completa, pare scutita, deocamdata, de explozia de imbolnaviri.