In perioada 14-17 iunie, zilnic intre orele 9-15, in localitatea Cerneteaz se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea […] The post Spalare a retelei de distributie a apei la Cerneteaz appeared first on Gazeta din Vest .