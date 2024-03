Joi, 14 martie, intre orele 8-19 se va executa o conectare de conducte la intersecția Bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Ulpia Traiana. Lucrarile fac parte din proiectul CL13 – Execuție rețele apa și canalizare Timișoara Sud – Lot 2, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta in zonele Steaua, Calea Șagului și Plavaț. […] The post Joi, intreruperi la furnizarea apei appeared first on Gazeta din Vest .