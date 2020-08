Spaga pentru operatii estetice: Fostul manager al Spitalului de Arsi din Bucuresti este acuzat de DNA ca a primit mita 25.000 de euro de la 16 paciente

Medicul Vitalie Stan, manager al Spitalului Clinic de urgenta, Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, a fost pus sub acuzare de DNA, vineri, 28 august, pentru savarsirea a 16 infractiuni de luare de mita.



"In perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2014, suspectul Stan Vitalie, in calitate de medic primar si manager al Spitalului Clinic de urgenta Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, ar fi pretins si primit de la 16 paciente, sume de bani cuprinse intre 1.100 de euro si 2.700 de euro, pentru a le efectua diferite operatii estetice in spitalul de stat mai sus mentionat," acuzat…