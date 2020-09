S&P reduce perspectivele pentru Spania de la stabil la negativ Agenția de rating financiar S&P a redus vineri perspectivele Spaniei de la stabil la negativ, spunând ca țara a fost grav afectata de pandemia Covid-19 și a aprobat numeroase masuri bugetare care au determinat creșterea deficitului, potrivit AFP.



Pe de alta parte, ratingul datoriei pe termen lung al țarii a fost menținut. Agenția l-a ridicat în septembrie 2019 la A.



Spania a fost țara din Uniunea Europeana cea mai afectata de pandemia Covid-19, în ceea ce privește numarul de cazuri raportate la populație, și a trebuit sa puna în aplicare numeroase și costisitoare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

