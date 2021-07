Southgate: Suntem extrem de dezamăgiţi, durerea înfrângerii este imensă Selectionerul Angliei, Gareth Southgate, a declarat dupa finala Euro-2020, pierduta in fata Italiei, ca durerea infrangerii este “imensa” si ca el si jucatorii sai sunt extrem de dezamagiti, potrivit news.ro. “Suntem extrem de dezamagiti. Jucatorii au dat totul. Uneori au jucat foarte bine, alteori nu am tinut mingea destul de bine, in special la inceputul reprizeei a doua, dar nu putem acuza pe nimeni, a fost o bucurie sa lucrez cu ei. Au ajuns mai departe decat s-a ajuns in de mult timp, insa in acel vestiar este extrem de dureros in aceasta seara. Eu i-am decis pe cei care au executat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

